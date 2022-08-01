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Haberler Ekonomi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

01.08.2022, 08:48

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek-2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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