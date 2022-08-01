Bergamalı çiftçilere 1.3 milyonluk destek

İzmir'in Bergama ilçesinde "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" çerçevesinde 43 çiftçiye 1 milyon 300 bin liralık makine ve ekipman verildi. Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile üreticiler katıldı. Özen, sektörü ayakta tutmak için verilen desteklerin önemine dikkat çekerek, "2002 yılından bugüne İzmir'in tamamında Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen destekler 6.1 milyar liraya ulaştı. Bergama'da 2002 yılından beri vermiş olduğumuz yaklaşık 850 milyon liralık destek üreticimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Bu katkıyı daha da artırmak istiyoruz" dedi.

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