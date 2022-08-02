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Haberler Ekonomi Akkuyu NGS’nin ilk ünitesi 2023’te bitiyor

Akkuyu NGS’nin ilk ünitesi 2023’te bitiyor

2.8.2022

Akkuyu NGS’nin ilk ünitesi 2023’te bitiyor
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasından yayınladığı video mesajında, projede ana yüklenici olarak TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Hedefimize, sahada çalışan ve yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğu geniş Türk-Rus ekibimizin ortak çabalarıyla ulaşacağımıza inanıyoruz. Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız." diye konuştu. Zoteeva, "Sahada çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve onlara karşı yükümlülüklerin koşulsuz olarak yerine getirilmesi bizim teminatımız altındadır. Onların haklarının asla zarar görmemesi ve korunması konusunun her zaman takibinde olacağız." ifadesini kullandı.
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