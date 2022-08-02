‘Cengiz İnşaat’ iddiasına yalanlama

İzmir Karşıyaka'daki Atakent Anadolu Lisesi için depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile verilen yıkım kararı sonrası, arazisinin bir kısmının parsele komşu olan Cengiz İnşaat'a verileceği iddiaları yalanlandı. Cengiz İnşaat, okulun yanındaki parselin şirket ortaklarından birine ait olduğunu, üzerinde kiracı bulunduğunu ve okula ait parselle ilgili herhangi bir girişimlerinin olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, lise ile ilgili yıkım kararı verip, 1 ay içerisinde boşaltılmasını istedi. Bazı öğrenci velileri, okula ait 13 bin 500 metrekarelik alanın bir kısmının Cengiz İnşaat tarafından satın alındığını iddia etti. CHP'li bazı yöneticiler de konuyu meclis gündemine taşıdı. Cengiz İnşaat, asılsız iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için yazılı açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan firma yetkilileri, "Haberlerde adı geçen okulun yanındaki parsel, şirketimiz ortaklarından birine ait olup üzerinde kiracısı bulunmaktadır. Atakent Anadolu Lisesi'nin parseli şirketimize satılmamıştır. Okula ait olduğu belirtilen bu parselle ilgili başka herhangi bir girişimimiz bulunmamaktadır" bilgisini verdi.

VALİLİK: YERİNE YİNE OKUL YAPILACAK

BU ARADA İzmir Valiliği de aynı iddiaları içeren haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremle ilgili yıkım kararı verilmiştir. Kısa sürede yeni okul yapımı için ihale süreci başlatılacaktır. Atakent Anadolu Lisesi önceki yıllarda olduğu gibi mevcut arsa üzerine inşa edilecek olup eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devri söz konusu değildir." denildi.