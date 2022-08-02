Gurbetçi akınıyla oteller doldu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Edirne'deki otellere akın ediyor. Tüm zamanların yolcu giriş rekoru kırılırken, bölge esnafı ve otelciler de bundan nasibini alıyor.

Gurbetçiler, çarşıları gezerek alışveriş yapıyor ve esnafa katkı sağlıyor. Dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler de yine Edirne'de otellerde kalıyor. Bu sene gurbetçi misafirlerin gelişlerinde artış olduğunu söyleyen otel sorumlusu Can Pekbaş, "Hem şehir esnafına hem de otellere katkı sağlıyorlar." dedi. Gurbetçi Niyazi Ateş, İstanbul yerine Edirne'de kalmayı tercih ettiklerini söyledi.