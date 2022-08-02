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Haberler Ekonomi İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapmak üzere ilan açtı.

02.08.2022, 09:41

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca öğretim üyeleri alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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