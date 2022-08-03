‘Kiralar ve konut fiyatları düşecek’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek konut fiyatları ve kiralarda ciddi gerilemeler olacağını ifade ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısında müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin önümüzdeki ay netleşeceğini kaydetti. Bakan Murat Kurum, projenin tüm detaylarını Eylül ayında Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını dile getirdi.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fiyatlarda son dönemlerde suni bir artış olduğunu belirtti. Demir ve çimento maliyetlerinin gerilemeye başladığını söyleyen Kurum, pandeminin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurguladı.

Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" değerlendirmesinde bulundu. "Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme gerçekleşecek" diyen Bakan Kurum, "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.