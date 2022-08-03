Son 20 yıldır en iyi yatırım aracı altın

ALTIN ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son 20 yılda altının yüzde 6290 getiri sağladığının altını çizerek, dolardan ziyade en iyi yatırım aracının altın olduğunu dile getirdi. Piyasalardaki son gelişmelerle altının ons fiyatı 1.780,5 dolarla bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın fiyatları da yükseldi. Ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dün en yüksek 1026 lira seviyesini gördü.

MEMİŞ bir televizyon programında altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Doların yatırım değil bir ödeme aracı olduğunu belirten İslam Memiş, doların yükselmesi ve düşmesinin ekonomiyle bağdaştırılmasını eleştirdi. Altın içinse her açıklamasında güvenli liman değerlendirmesi yapan Memiş, son 20 yıldın doların yüzde 908, euronun yüzde 1215, altının ise yüzde 6290 getiri sağladığını ifade etti.