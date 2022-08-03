Torbalı’da su çalıştayı

TORBALI Ticaret Odası çatısı altında bu yıl ilki düzenlenen 'Torbalı Bölgesi Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı'nda Torbalı Kaymakamlığı, Belediyesi, Ticaret Odası, üniversiteler, DSİ, Tarım İl Müdürlüğü uzmanları ve sanayi temsilcileri bir araya geldi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Sağlıklı suya erişim, kirlilik, kıtlık, kuraklık konuları ile mücadelenin bir parçası olmalı, bu coğrafyanın sorumlu birer üyesi olarak su kayıplarının engellenmesi, suyun verimli kullanımı, geri kazanımı ve doğru kaynak yönetimine ağırlık vermeliyiz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız da Torbalı Ovası'nın tüm Türkiye'ye ürün verdiğini belirterek, "Su; hayvancılığın, tarımın, tarımsal sanayinin, biyolojik çeşitliliğin en önemli parçası. Belediyenin arazilerinde buğday üretimi yaparken, akıllı tarım uygulamalarını kullandık ve ürünlerimizi dezavantajlı gruplarla paylaştık. Akıllı tarım uygulamaları sayesinde su tasarrufu, çevre ve su kirliliğinin engellenmesine katkı sağlayan inisiyatiflere yer veriyoruz" dedi.