27 yıllık tecrübe Medical Point oldu

İzmir başta olmak üzere Gaziantep ve Batman'da 27 yıldır sağlıkta büyük yatırımlara imza atan Sentez Sağlık Hizmetleri, Medical Park Hastaneler Grubu'ndan ayrılarak 'Medical Point' ismiyle yola devam kararı aldı.

İKİNCİ HASTANE YOLDA

Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, "Medical Point adıyla Türkiye'de yeni bir sağlık markasını ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Merkezi İzmir olacak" dedi. Medical Park Hastaneler Grubu'ndan ayrılan Sentez Sağlık Hizmetleri, marka ismini Medical Point olarak değiştirme kararı aldı. Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba ve Medical Point Hastaneler Grubu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken; İzmir, Gaziantep ve Batman hastanelerinin yeni adının Medical Point olarak değiştiğini duyurdu. Veysi Kubba, en kısa zamanda İzmir'e ikinci hastaneyi açmayı hedeflediklerini dile getirdi. ■ METİN BURMALI