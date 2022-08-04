Gıda Komitesi 3 önlem aldı

Gıda fiyatlarının kontrolü konusunda hükümetin belirlediği yol haritası kış aylarında tüketicinin mağdur edilmesini önleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, gıda fiyatlarının seyriyle ilgili 3 ana başlıkta yol haritası oluşturuldu.

HASAT DURUMU ÖNEMLİ

Toplantıda, küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve Türkiye'nin 2022 yılı hasat sezonunun durumu da göz önünde bulunduruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı değerlendirildi.

HEDEF TÜKETİCİYE KOLAYLIK

Gıda Komitesi'nin düzenlediği toplantıda, kış aylarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve tüketiciye alım gücünü zorlamayacak ayarlamaların yapılmasına yönelik önlemler görüşüldü.

SERA YATIRIMLARI: Sera yatırımlarının hızlandırılması ve ürün çeşitliliği ile bolluğunun sağlanmasına ilişkin ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

YEM FİYATLARI: Yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilere ve vatandaşa yönelik olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınabilecek tedbirleri kapsayan yol haritası oluşturuldu.

HAL TAKİP SİSTEMİ: Hal takip sisteminin etkili kullanılması, ürün giriş ve çıkışının yakından izlenmesi ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi de kış aylarına yönelik hazırlıklar arasında yer aldı. Bu sistemden alınacak bilgiler dahilinde çözüm ve tedbirlerin çok hızlı bir şekilde uygulanmasına karar verildi. ■ BARIŞ ŞİMŞEK