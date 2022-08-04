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Haberler Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

04.08.2022, 12:45

KTO Karatay Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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