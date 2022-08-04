Tire Süt büyümek için devlet desteği istiyor

Tire Süt Kooperatifi, büyüme hesapları yapıyor. Kooperatif Başkanı Osman Öztürk, "Tesislerimizi büyütmek için devlet teşviki istiyoruz ancak yasal olarak holding gibi değerlendirildiğimiz için destek alamıyoruz. Biz üretici kooperatifiyiz, Tarım Bakanlığımızdan anlayış bekliyoruz" dedi.

30 YENİ ORTAK VAR

Kooperatif bünyesinde 435 çalışanın olduğunu kaydeden Öztürk, "Personel sayısı 250'yi geçince, yasal düzenleme gereği desteklerden mahrum kalıyorsunuz. Mevzuatın değişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza başvuruda bulunduk" dedi.

"Devlet yardımı olmadan milyon dolarlık yatırımları yapmamız zor, hatta mümkün değil. Kooperatif olarak küçülmek değil, aksine büyüme eğilimi içindeyiz. Devletten teşvik almadan bu hayallerimizi gerçekleştiremeyiz. Kooperatifimize 30 yeni ortak katıldı. İstihdam ve büyümeye yönelik yatırımlar peşindeyiz. Kooperatifin en büyük özelliklerinden biri, ortaklarının yemden mazota, gübreden market malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılaması" diye konuştu.

NADİR UYSAL