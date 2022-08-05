Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı aldığı eş zamanlı indirim ile düşüş yaşıyor. Akaryakıt fiyatları son dakika bildirilen indirim haberi ile araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş indirim haberlerini sıklaştırdı. 'Benzin ve motorinde indirim olacak mı?' sorusu cevap buldu, güzel haber geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

6 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.