Et ve Süt Kurumları’nda yüzde 25 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu etinde yüzde 25'lik bir fiyat indirimi yapacağını duyurdu.

Et fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Kirişci, "Bir yıldan fazla üretim yapmayan üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek adına kira bedeli ödeyerek bu alanların üretime kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.

Tarım ürünlerindeki enflasyon hakkında konuşan Bakan Kirişçi, kış aylarında meyve ve sebze fiyatlarında olabilecek artışının önüne geçebilmek için sera üretim alanlarının artırılacağını söyledi.