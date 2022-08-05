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Haberler Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

05.08.2022, 08:57

KTO Karatay Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.

İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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