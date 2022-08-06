Balon balığı avcılarına adet başına 12.5 TL destek

BALIK türlerinin azalmasını önlemek amacıyla başlatılan, zehirli balon balığı avcılığı yapan balıkçılara verilen devlet desteği artırıldı. Balon balığı türlerinden olan "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12.5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2.5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Yeniden belirlenen destekleme ödemelerinde adet kotası düşürülürken, adet başına yapılacak destek tutarı artırılmış oldu. İstilacı balık avcılığının teşvikiyle Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülâsyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması hedefleniyor. ■ RANA BÜYÜKTAŞ