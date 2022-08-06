Gıda fiyatlarında artışa karşı AOÇ da devrede

Atatürk Orman Çiftliği'nin, Türkiye genelindeki satış noktaları artırılıyor. Böylece vatandaş, piyasadan daha makul fiyata daha sağlıklı ve katkısız AOÇ ürünlerine ulaşabilecek. AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, kurumun gıda fiyat artışlarının önüne geçilmesine dönük yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

SATIŞ NOKTALARI ARTACAK

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü Yener Yıldırım, "AOÇ'nin, yurt genelinde yaygınlaştırılması amacıyla bal ve dondurma ürünlerinin de 2021 yılı içinde ülke genelinde faaliyet gösteren 2 ulusal zincir marketle anlaşma yapılarak ürünlerin satışına başlanmıştır. Müdürlük, bayiliğin yanı sıra özellikle daha fazla tüketiciye ulaşmak için ülkemiz genelinde satış noktalarının artırılması çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Üretici ile çiftçi arasındaki aracıları ortadan kaldıran bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Bütün Türkiye'de çiftçi, kooperatif, üretici birliklerinin hepsine 'Gelin, birlikte, bizim adımızla ürettiğiniz ürünleri pazara sunalım' şeklinde bir teklifte bulunduk ve şu ana kadar yaklaşık 16 kooperatifle birlikte bu yönde çalışıyoruz" diye konuştu. ■ ZÜBEYDE YALÇIN