Kuzu etinde yüzde 25 indirim sevindirdi

Kuzu eti fiyatlarındaki yüzde 25 indirim müjdesinden sonra Et ve Süt Kurumu'na yoğun ilgi gösteren vatandaş, bütçesinin korunmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de, indirim kararının yerinde olduğunu dile getirerek "Küçükbaş hayvan yetiştiricileri indirimden memnun" diye konuştu. Kararın hem üreticiyi hem de tüketiciyi sevindirdiğini dile getiren Çelik, "İndirim sonrası gövde kuzu etinin 129.75 liradan 98 liraya, kuzu pirzolanın 181.5 liradan 137 liraya, kuzu gerdanın ise 114.5 liradan 86 liraya düşmesi vatandaşlarımızın kuzu eti tüketimini artırmak açısından son derece isabetli bir karar olmuştur" dedi. ■ RANA BÜYÜKTAŞ

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