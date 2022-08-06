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Haberler Ekonomi Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alacak

Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alacak

Sayıştay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

06.08.2022, 09:07

Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alıyor

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 6 sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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