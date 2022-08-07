Antalya otelleri Eylül ortasına kadar doldu

Antalya'daki otellerin Eylül ortasına kadar tamamen dolu olduğu, bazı otellerde boş yastık bile kalmadığı açıklandı.

EGE'YE DE YARIYOR

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, iki yıllık pandemi sürecinin ardından hem yabancı hem de yerli turist akını yaşanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle beş yıldızlı ve 'deluxe' otellerin Eylül ayı ortalarına kadar doluluğunun sürdüğüne dikkati çekti. Antalya'ya, hava yoluyla 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artışla 6 milyon 711 bin yabancı turist geldi. 4 Ağustos itibariyle toplam yabancı ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 12 bine ulaştı.

Kentte 50'nin üzerinde oteli araştıran turizmci Recep Yavuz, Antalya'da günlük girişlerin 80-90 binleri bulduğunu kaydetti. Avrupa, Rusya, Orta Doğu, İskandinav pazarlarından ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Yavuz, "Yurtdışından gelişlere, yerli tatilcilerin de katılımıyla Antalya otellerinin tamamen dolu olduğunu söyleyebiliriz. Antalya'da Kundu, Lara, Belek, Side ilk dolan bölgeler. Sonrasında Alanya, Kemer ve Ege'ye doğru dağılım oluyor. Ege'nin durumunu da Antalya'daki otellerin doluluğu belirliyor" diye konuştu.