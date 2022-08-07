Aziz Sancar AR-GE Merkezi’nden 4 proje

BAYRAKLI Belediyesi tarafından 2019 yılında kurularak 2021'de Aziz Sancar ismini alan AR-GE Merkezi, son bir yılda 4 projeyi hayata geçirdi. Birçok Avrupa Birliği hibe programı için çalışmalarını sürdüren Aziz Sancar AR-GE Merkezi, ulusal ve uluslararası mecralarda Bayraklı'nın adını ön plana taşıyarak geleceğe yönelik projeler üretmeyi amaçlıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın yarınlarını daha akılcı ve bilimsel çalışmalarla kurmayı hedefliyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir Bayraklı için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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