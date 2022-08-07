Balıkçı tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

SEZON sonunda bakım yapılması için limana çekilen balıkçı teknelerinde yeni sezon hazırlıkları başladı. Tekne sahipleri, 1 Eylül'de avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte denizlerle buluşmayı iple çekiyor. Balıkçı barınaklarında, yeni av sezonuna bir aydan az bir zaman kalması nedeniyle, balıkçılar son hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon hırçın sularda kiminin boyası silinen, kiminin üzerinde çatlağı oluşan tekneler elden geçirilirken, tekne sahipleri sezon sonunda karaya çıkardıkları teknelerini yeni sezona yetiştirmek için tatlı bir telaş yaşıyor. Teknelerin boyası yenilenirken zarar gören yerler ise onarılıyor. Bu arada av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlarda palamut, lüfer ve çinekopun bollaşması bekleniyor.

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