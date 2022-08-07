  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ejder meyvesinin ilk hasadı yurtdışına gitti

Ejder meyvesinin ilk hasadı yurtdışına gitti

7.8.2022

Ejder meyvesinin ilk hasadı yurtdışına gitti
ADANA Kozan'da 2 yıl önce narenciye bahçesi kurarken denemek için aldığı fidenin bahçede meyve vermesi sonrası sera kurmaya karar veren girişimci, ejder meyvesinde ilk hasadı gerçekleştirdi. Damyeri mahallesinde üretim yapan Recep Ak, oğlu ile birlikte çiftçilik yapıyor. Ak; Dragon, Royal red, Macenta, Vietnam White ve tüm çeşitlerinin dikimini 18 ay önce yaptı. Meyvelerin ortalama ağırlığının 300-500 gram arasında değiştiğini belirterek, "İlk hasadımızı bu yıl yapıyoruz. Ejder meyvemiz tamamen ihracata gidiyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA