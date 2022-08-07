Ejder meyvesinin ilk hasadı yurtdışına gitti

ADANA Kozan'da 2 yıl önce narenciye bahçesi kurarken denemek için aldığı fidenin bahçede meyve vermesi sonrası sera kurmaya karar veren girişimci, ejder meyvesinde ilk hasadı gerçekleştirdi. Damyeri mahallesinde üretim yapan Recep Ak, oğlu ile birlikte çiftçilik yapıyor. Ak; Dragon, Royal red, Macenta, Vietnam White ve tüm çeşitlerinin dikimini 18 ay önce yaptı. Meyvelerin ortalama ağırlığının 300-500 gram arasında değiştiğini belirterek, "İlk hasadımızı bu yıl yapıyoruz. Ejder meyvemiz tamamen ihracata gidiyor" dedi.

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