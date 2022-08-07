Karaismailoğlu: Hedefimiz lojistik süper güç olmak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 Vizyonu ışığında ilk adımını Kocaeli'de hayata geçirdikleri Ulaştırma ve Lojistik Çalıştayları ile tüm kurum ve kuruluşların yararlanacağı bir rehber oluşturup 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru durmadan yürüyeceklerini belirterek, "Hedefimiz lojistik süper güç olmak" ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ticaretin hızla arttığını, Türkiye'nin bu pastadan daha fazla pay alması için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtti.

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