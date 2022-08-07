Su ürünlerinin ihracatı 20 yılda 25 katına çıktı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 20 yılda 25 katına çıktığını belirterek, "2021'de gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 211 kalem su ürünü ihracatı yapıldı. 2001'de 168 su ürünü ihraç edildi" dedi. Su ürünleri üretiminin geçen yıl 799 bin 851 ton gerçekleştiğini belirten Kirişci, "Bu üretimin 471 bin 686 tonu yetiştiricilikten geriye kalan 328 bin 165 tonu ise avcılıktan sağlandı. Su ürünleri üretiminde avcılığın payı yüzde 41 iken, yetiştiriciliğin payı yüzde 59 oldu" dedi.

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