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Haberler Ekonomi Ünlütürk ailesi fabrika binasını satıyor

Ünlütürk ailesi fabrika binasını satıyor

İzmir’in tanınmış sanayici ailesi Ünlütürkler, Sun Tekstil şirketine ait, değeri 83 milyon 500 bin lira olarak belirlenen Çiğli Atatürk Organize Sanayi’deki fabrika arsası ve binasını satışa çıkardı

7.8.2022

Ünlütürk ailesi fabrika binasını satıyor

İzmir'in önde gelen sanayici ailelerinden Ünlütürkler, geçtiğimiz aylarda Borsa İstanbul'da halka açılan Sun Tekstil şirketine ait Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 11 bin 700 metrekarelik fabrika arsasını ve binasını satışa çıkardı.

83 MİLYON LİRA BEDEL
En son hazırlanan değerleme raporuna göre değeri 83 milyon 500 bin lira olarak belirlenen arsa ve binanın satışı için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sabri Ünlütürk'e yetki verildi. Satışla şirketin kasasına nakit girişinin sağlanacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gayrimenkulün en son değerlemesi Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin 01 Temmuz 2022 tarihli raporu ile yapılmış ve söz konusu gayrimenkul değeri KDV hariç 83 milyon lira olarak tespit edilmiştir. Gayrimenkulün satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla görüşmelerde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından şirketimiz münferit imza yetkililerinden olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sabri Ünlütürk'e yetki verilmiştir" denildi.

SERMAYE ARTIRIMI
Öte yandan Sun Tekstil, yüzde 94.53 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş'nin sermayesini de artırdı. Buna göre Ekoten şirket sermayesinin iç kaynaklardan 116 milyon 920 bin ve nakdi olarak 100 milyon 79 bin lira ve toplamda 217 milyon lira daha artırılmak suretiyle 54 milyon liradan 271 milyon liraya çıkardı. ERHAN GÜLENÇ

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