5 milyonu aşkın balon balığı engellendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, istilacı balon balığı avcılığına verilen desteğin meyvelerini verdiğini belirterek, "Destekleme ödemeleri sayesinde mücadele balıkçılar tarafından yapılarak hem istilacı balık türleri ekosistemden temizleniyor hem de avcılarımız bu sayede gelir elde ediyor" dedi. Kirişci, balon balığının denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini söyledi. Balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiğini vurgulayan Kirişci, 5 Ağustos'ta çıkan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi kararı ile ödeme miktarları artırıldı.

TANE BAŞINA 5 LİRA

Buna göre, balon balığı türlerinden 'Lagocephalus Sceleratus' avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12.5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2.5 lira destekleme ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Bu destek, önceki yıllarda 'Lagocephalus Sceleratus' türü için adet başına 5 lira, diğer balon balığı türleri için 0.5 lira olarak uygulanmıştı. Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyı illerde istilacı balon balığı türlerinin avcılığını yapan balıkçılara destekleme ödemesi yapılmasına ilk defa 2020'de başlandı.

56 BİN ADET TESLİM

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği bu tarihten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce uygulanan destekleme kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan toplam 56 bin 78 adet balon balığı, bedeli karşılığında teslim alındı. Bu sayede 5 milyondan fazla yeni balon balığının ekosisteme katılması engellendi.