Enerjiden 372 milyon dolar tasarruf sağladık

Dünya enerji darboğazından geçerken, enerji verimliliği, mevcut kaynakların daha etkin şekilde kullanımı adına oldukça öne çıkıyor. Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine vurgu yapan enerji uzmanları, enerji verimliliğini bugün artık pek çok ülkede birincil enerji kaynağı olarak değerlendiriyor. Özellikle Avrupa ülkeleri her geçen gün enerji tasarrufu çağrılarına bir yenisini eklerken, mevcut durumu yıllar önce öngören Türkiye ise uzun süredir bu konuda bir eylem planı yürütüyor. 2018 yılında ilan ettiği Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile Türkiye bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, tarım ve bütün sektörleri ilgilendiren alanlarda kapsamlı bir eylem planını uyguluyor.

BEŞ YILDA AMORTİ EDİYOR

Verimliliği artırmak üzere harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu alandaki yatırımların, kendini ortalama 5 yıl içerisinde amorti ettiğini ve bu süreden sonraki yılların da kişi ve kurumların hanesine kar olarak yazıldığını hesapladı. Bakanlık verilerine göre, 2021 yılında enerji verimliliğine yapılan 1 milyar 325 milyon dolarlık yatırım karşılığında 372 milyon dolar tasarruf elde edildi. Ayrıca, devreye alınan yatırımlarla 43 milyon ton eşdeğeri sera gazı azaltımı sağlandı ve 12 bin yeni istihdam oluşturuldu.

ISI YALITIMI KREDİ PAKETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuyla ilgili olarak, konutlarda enerji verimliliğinin artırılması için yalıtım yapılması amacıyla Isı Yalıtımı Kredi Paketini devreye alındığını duyurmuştu. Bu kapsamda vatandaşlara daire başı 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli, 0.99 faiz oranıyla uygun kredi imkânları sunulmuştu. ■ BARIŞ ŞİMŞEK