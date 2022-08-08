Plastik poşetten 3.8 milyarlık getiri

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı. Plastik poşetten 3.8 milyar lira tasarruf edildi. Plastik poşetler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline geldiğinde ekosistemdeki canlılara zararlı hale geliyor. İnsan hayatına 20'nci yüzyılın başlarında giren plastiğin, dünya genelinde 1950'li yıllarda 1,5 milyon ton civarında olan üretim değeri ise yıllık 335 milyon tonu aştı.

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