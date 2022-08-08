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Haberler Ekonomi Turizm cennetinde 12 milyonluk satış

Turizm cennetinde 12 milyonluk satış

8.8.2022

Turizm cennetinde 12 milyonluk satış
ÇEŞME Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 670 metrekarelik taşınmazı kapalı teklif usulü ile satışa çıkardı. Satışın belirlenen tutar üzerinde gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 12 milyon lira girmesi bekleniyor. Son dönemlerde gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekse belediye bünyesindeki satışlar ile gündeme gelen Çeşme'de, Çeşme Belediyesi, mahkemede satışa çıkan ve izale- i şuhu davası yöntemi ile bünyesine dahil ettiği arsayı bir kez daha satışa çıkarma kararı aldı.
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