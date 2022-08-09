  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Araba alım satımı yapan dört siteye soruşturma

Araba alım satımı yapan dört siteye soruşturma

9.8.2022

Araba alım satımı yapan dört siteye soruşturma
REKABET Kurulu'nca, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri, Vava Cars Turkey Otomotiv, Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alımsatımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA