Araba alım satımı yapan dört siteye soruşturma

REKABET Kurulu'nca, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri, Vava Cars Turkey Otomotiv, Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alımsatımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

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