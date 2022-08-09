Fransa’ya karides İspanya’ya kalamar

Balık dışında yılın ilk 6 ayında Ege'den 12 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, 13 bin 630 kilo kara kabuk midyesi ihracatı ile ilk sırada yer aldı, salyangoz ihracatında en büyük pazar, 39 bin 680 kilogram ile Fransa oldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) derlenen verilere göre, Türk su ürünleri sektörünün 2021'de ulaştığı 1.4 milyar dolarlık ihracatın, 953 milyon dolarlık payını Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oluşturdu. Egeli ihracatçılar 2022'nin ilk 6 ayı 513 milyon 707 bin dolarlık su ürünleri ihraç etti. En çok satılan levrek, çipura, alabalık; Rusya, İtalya, İngiltere, İspanya ve Yunanistan'a gitti.

BİRÇOK ÜLKEYE GİDİYOR

Ege Denizi'nden çıkarılan karides, sübye (mürekkep balığı), kalamar, ahtapot ve deniz hıyarı gibi birçok ürün ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika ve BAE başta olmak üzere birçok ülkenin mutfağına ulaştı. Balık dışında yılın ilk 6 ayında Ege'den 12 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı.

BAE, 13 bin 630 kilogram kara kabuk midyesi ihracatı ile ilk sırada yer aldı. Salyangoz ihracatında en büyük pazar, 39 bin 680 kilogram ile Fransa olurken, ocak-haziran döneminde Yunanistan'a karides ihracatı 45 bin 320 kilograma ulaştı.

'BİZDE ÇEŞİTLİLİK VAR'

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Türk balıkçılarının çıkardığı barbun, karides ve tavuk balığının en çok Yunanistan'a satıldığını söyledi. Eylül'de av sezonunun başlayacağını ifade eden Çakan, "Bu sene de palamudun bol olması bekleniyor. Çok balık olacak bu sene" dedi.

Çakan, Ege Denizi'nin zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Ege'de çeşit çok. Hamsisi, sardalyesi, istavriti, kolyozu ihracata gidiyor. Hamsiyi herkes tercih ediyor. Danimarka'dan Norveç'e kadar. Dünyada bugün Norveç ve Danimarka su ürünleri ihracatında söz sahibi ülkeler ama çeşitlilikleri yok" diye konuştu.

Egeli balıkçıların balık dışı su ürünleri ihracatını da geliştirdiğini aktaran Başkan Şahin Çakan, "Bunların başında sübye, ahtapot, kalamar, karides geliyor. Fransa kabuklu ürünleri istiyor ama İspanya 'kansız' dediğimiz sübye, ahtapot, kalamar tercih ediyor" dedi.