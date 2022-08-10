Araba satışında yeni düzenleme! İstediğiniz gibi satamayacaksınız...

Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi.
Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi.
Otomobil fiyatlarındaki artış ve araç bulunamaması şikâyetleri üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, incelemelerin devam ettiğini, gerekirse araç satışı ile ilgili düzenlemenin yapılacağını belirtmişti.
Peki, Sıfır araçlara satış kısıtlaması getirilecek mi? İşte detaylar…
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde geçtiğimiz hafta konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışlarında bayi, galeri ve filo üçgeninde yapılan operasyon hakkında bilgi vermişti.
Araç kiralama şirketlerinin de (Rent a Car) ana bayiden araç almış gibi görünüp aracı yüksek fiyattan elden çıkardığını ifade eden Muş, "Onlara belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz" dedi.
Konunun incelendiğini ve tespiti halinde 2 milyon lira ceza kesildiğini ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızdan özellikle bayilerin, galerilerin fatura ettiği araçlarla ilgili normal fiyatının üzerinde bazı taleplerde bulunulduğu konusunda ihbarlar geliyor.
Bunu inceliyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız söz konusu eğer bir bayii, bir galeri ile böyle işbirliğine girip arabaları bayi üzerinden bunları üçüncü bir şahsa faturalandırıp veya faturasız normal fiyatının üzerinde bir fiyat istedikleri tespit edilirse ona göre uygulamamız olacak. Yapacağız tespitlere göre gerekirse orada bazı değişiklere gidebiliriz."