Araba satışında yeni düzenleme! İstediğiniz gibi satamayacaksınız...

Bunu inceliyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız söz konusu eğer bir bayii, bir galeri ile böyle işbirliğine girip arabaları bayi üzerinden bunları üçüncü bir şahsa faturalandırıp veya faturasız normal fiyatının üzerinde bir fiyat istedikleri tespit edilirse ona göre uygulamamız olacak. Yapacağız tespitlere göre gerekirse orada bazı değişiklere gidebiliriz."