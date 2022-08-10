Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin çalışanları, çeşitli çevre dernekleri tarafından açılan davalar sebebiyle işletmelerin kapanma aşamasına geldiğini belirtti ve "İşsiz kalacağız" diye tepki gösterip eylem başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kömür madeni için Yeniköy ve Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye tahsis ettiği Akbelen Ormanı için üçüncü kez keşif yapıldı.

Bir dernek tarafından tahsisin kaldırılması için Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne açılan dava çerçevesinde yapılan keşif sırasında bölgede toplanan santral ve maden çalışanları ile yakınları, "İş yoksa barış da yok", "Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim", "Babamın işine dokunma" yazılı pankart ve dövizlerle bilirkişi heyetini karşıladı.

YÖNETMELİĞE UYGUN

Eylemde konuşan Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, çevrecilerin endişelerinin yersiz olduğunu söyledi. Avrupa'nın yeniden kömür santrallerini açtığını, Türkiye'de ise kömür santrallerinin kapatılmasının istendiğini belirten Erçelik, "O dönemde bu santral kapatılmadı. Çünkü çevre ile ilgili tüm yönetmeliklere uygun çalışıyoruz. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2'sini, Ege Bölgesi'nin ihtiyacının ise yüzde 16'sını üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Ekmeğimiz ve aşımız için buradayız" dedi. Çevreye duyarlı olduklarını ifade eden Erçelik, çevre bahane edilerek yapılan eylemlerin ve açılan davaların fayda yerine zarar vereceğini vurguladı.

'KÖMÜR, SANTRAL YOKSA ELEKTRIK DE OLMAYACAK'

İŞÇİLERDEN Nurullah Önal, 25 yıldır santralde çalıştığını belirterek, "Kömür yoksa, santral yoksa elektrik de yok. Ekmeğimizin peşindeyiz. Zeytini bahane ediyorlar" şeklinde konuştu.

Babasının işsiz kalmasını istemediğini söyleyen 15 yaşındaki İrem Nur Kaba ise, davayı açanların çevreci değil çevreden geçinenler olduğunu öne sürerek "Geçen yılki orman yangınında bu çevreci geçinenlerin hiçbirisi burada yoktu" diye konuştu. ADEM ÜLKER