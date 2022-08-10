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Haberler Ekonomi ‘IMF’den borç açıklaması gerçek dışıdır’

IMF’den borç açıklaması gerçek dışıdır’

10.8.2022

‘IMF’den borç açıklaması gerçek dışıdır’
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç aldığına ilişkin açıklamaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Nebati, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın iddialarına yönelik "Dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü." ifadelerini kullandı. IMF'nin üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığını belirten Nebati, üye 190 ülkeye tahsisat yapıldığını kaydetti.
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