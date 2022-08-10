‘İzmir Tarihi Liman Kenti listeye girmeli’

İzmir'in önde gelen iş dünyası kurumlarını bünyesinde bulunduran İzmir Başkanlar Kurulu'ndan İzmir Tarihi Çarşı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alması girişimine tam destek geldi.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili sürecin yakından takip edildiği ve Kemeraltı ve Tarihi Alan'ın listeye girmesi sonrasında da bu alanın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gereken her türlü katkının sağlanacağı bildirildi. Kurul'dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "İzmir'in Efes ve Bergama'dan sonra 3. kez UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil olması amacıyla İzmir Tarihi Liman Kenti dosyası 14 Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmiştir. Dosyanın kalıcı listeye girmesi sonrasında bölgenin bir dünya miras alanı olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğimizi beyan ve taahhüt ederiz."