Torbalı’ya 4’üncü OSB kurulmalı

TORBALI Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçeye 4'üncü bir OSB'nin (organize sanayi bölgesi) kurulması gerektiğini söyledi. Pancar OSB'de Mahmut Ünlüsoy güven tazelerken, Torbalı OSB'de ise Sabri Ünlütürk yeni başkan seçildi.

Olgun "Bugün Torbalı'da 250 fabrikalı yeni bir OSB kurulsa bir günde katılımcı toplarız. İzmir'de bu konuda çalışma yapılmalı. Bizim iki önerimiz var. Birincisi Pancar OSB'nin genişleme alanında orman vasfı bulunmayan, tarım dışı 800 dönümlük alanımız mevcut. Fakat bu alanda Tahtalı Barajı'nın koruma sahası ve Behçet Uz Hastanesi'nin şerhleri olduğu için ilerleme kaydedemiyoruz. Ayrıca Torbalı OSB'de 560 dönümlük orman vasfını yitirmiş yeni alanımız genişleme sahası için oldukça uygun" dedi.