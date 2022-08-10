Varlık Barışı’nda erken bildirene vergi indirimi

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan, yurt içinde kayıtlı olmayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması için önemli bir adım atıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Varlık Barışı uygulamasının işleyişine yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre gerçek ve tüzel kişilerin, yeni düzenlemeden yararlanmak için 31 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmaları gerekiyor. Söz konusu varlıklar için vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

HERKES GETİREBİLECEK

Bildirimde bulunulan varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka ve aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Yapılan düzenlemeye göre aşamalı bir vergi süreci uygulanacak. 30 Eylül'e kadar yapılan bildirimler için varlıkların değeri üzerinden yüzde 1, 1 Ekim 31 Aralık arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023'e kadar yapılacak bildirimleri için yüzde 3 oranında vergi alınacak. Varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olmak gibi zorunluluklar aranmayacak. Varlık Barışı kapsamında herkes varlıklarını bildirime konu edip ülkeye getirebilecek. Yurt dışındaki varlıklar vergi dairelerine beyan edilerek kayıt altına alınacak. ■ RANA BÜYÜKTAŞ