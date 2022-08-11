Gıda güvenliğinde üç aşamalı çözüm

Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması ve şehirlerde yaşayan vatandaşların daha ucuz, daha sağlıklı meyvesebze tüketebilmesi için üreticilerin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylülerinin durumuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan üç önemli talimatta bulundu. Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu.

KESİNTİLER GİDERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları ile üreticilere dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgiler aktardı. Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üreticilerimiz kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı sorunlar yaşanıyor olabilir. Enerji kesintileri çiftçinin hasadını da olumsuz etkiliyor" dediler. Başkan Erdoğan, bu şikayetler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler olabiliyor" dedi. Başkan Erdoğan ise "Bu konuyu araştırıp çözün. Üreticilerimiz kesintiler yüzünden mağdur edilmesin" dedi.

YENİ SULAMA BİRLİKLERİ

Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçiler arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluk sıkıntılarını da dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Tarım bizim için çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu. Tarım Bakanı Kirişçi, aldıkları talimatlar doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağını ve orman köylüsünün yaşadığı sıkıntılardan kurtarılacağını bildirdi. ■ ZÜBEYDE YALÇIN