İnci’nin ABD’deki şirketi 185 milyon dolara satıldı

İnci Holding portföy şirketlerinden Rhombus Energy Solutions, BorgWarner tarafından satın alındı. Otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüm ve değişim doğrultusunda İnci Holding'in ilk direkt uluslararası yatırımı olan San Diego merkezli Rhombus Energy Solutions, otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden Michigan merkezli BorgWarner tarafından satın alındı. İnci Holding geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşma sonrası Rhombus'un tamamının 185 milyon dolar değerlemeyle satın alındığını duyurdu.

İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan, "İnci Holding olarak, otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüm doğrultusunda ilk direkt uluslararası yatırımımız olan Rhombus'un başarılı çıkış hikâyesinden ve bu süreçte şirketin büyümesine katkılarımızdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Önümüzdeki dönemde de vizyonumuz doğrultusunda tanımladığımız odak alanlarında, Rhombus örneğinde olduğu gibi sinerji yaratacak gelişen teknolojilere yatırım yaparak değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.