İnşaat maliyet endeksi yılda yüzde 107 arttı

İNŞAAT maliyet endeksi Haziran'da aylık bazda yüzde 3.47, yıllık bazda yüzde 106.87 artış kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4.16, işçilik endeksi yüzde 0.72 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 130.59, işçilik endeksi yüzde 45.67 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, Haziran'da önceki aya göre yüzde 2.58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101.79 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.08, işçilik yüzde 0.68 arttı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.22 yükseldi.

DİĞER