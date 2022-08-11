‘KKM, finansal istikrarın tesisinde etkin rol oynadı’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisi genel başkanının finansal istikrarı ve güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır" ifadesini kullandı.

MEVDUATIMIZIN 3'TE BİRİ

Nebati, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKM'ye ilişkin yaptığı açıklama üzerine paylaşım yaptı. Nebati, vatandaşların tasarruflarını milli para birimi olan Türk lirası cinsi hesaplarda tutmalarının özendirilerek döviz talebinin sınırlandırıldığını aktararak, "Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine Türk lirası cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Nebati, KKM uygulamasından yararlanan vatandaşların toplam mevduat büyüklüğünün bankacılık sistemindeki toplam Türk lirası mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

ETKİLERİ OLUMLU OLDU

"Bir avuç insanın bundan faydalandığı' iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır. KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir.

TAHSİLAT PERFORMANSIMIZ YÜKSELİŞTE

BAKANLIK, vergi gelirlerinde tahsilat oranlarının düştüğüne yönelik iddialara da yanıt verdi. Tahsilat performansının istikrarlı ve yüksek bir seyir izlediğine dikkat çekilen açıklamada, vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranlarının 2022'nin Ocak- Haziran döneminde yüzde 90.9'a yükseldiği ve 3.3 puan artış olduğu bildirildi.

AÇIKLAMADA, "Kamu giderlerinin kaynağı olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında da azalma bulunmamakta. Nitekim, 2019 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 83.1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı revize bütçede de bu oranın yüzde 85.6 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor" denildi.