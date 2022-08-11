Trakya Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Trakya Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Üniversitenin birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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