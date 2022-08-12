Ünlütürk’lerin fabrika binası ve arsasını HABAŞ satın aldı

YENİ Asır'ın geçtiğimiz günlerde İzmir'in tanınmış sanayici ailelerinden Ünlütürk'lerin şirketi Sun Tekstil'in Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde satışa çıkardığını duyurduğu fabrika binası ve arsasıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Ünlütürk ailesi 11 bin 700 metrekarelik arsa ve binayıyı 95 milyon liraya Mehmet Rüştü Başaran'ın yönetimindeki Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş'ye sattı.

Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme, söz konusu arsaya 83 milyon 500 bin lira rayiç bedel tespit etmişti. Sun Tekstil'den yapılan açıklamada "Görüşmeler neticesinde, 10.08.2022 tarihinde ilgili Gayrimenkul'ün Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş'ye 95 milyon TL'ye satılmasında mutabık kalınarak, tapu işlemleri başlatılmıştır. Satış bedeli banka havalesi yoluyla tapu işlemi sırasında tahsil edilecektir" denildi. ■ ERHAN GÜLENÇ