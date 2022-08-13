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Haberler Ekonomi Hazine Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı

Hazine Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı

13.8.2022

Hazine Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları Bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Son dönemde, kendini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşı arayıp haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve tutarın iletilen banka hesabına yatırılmaması halinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bakanlığımızın adını kullanarak para isteyen şahıslara itibar edilmemelidir" denildi.
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