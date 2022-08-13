İzmir’i en çok Alman turist tercih ediyor

İZMIR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 7 ayında İzmir'e gelen turistlerin sayılarını ve ülkelerine göre dağılımını açıkladı. Buna göre yılın ilk 7 ayında İzmir'i 1 milyon 150 bin 250 turist ziyaret ederken, 292 bin 627 turistle Almanya'dan gelen turistler birinci sırada yer aldı. Almanya'yı 81 bin 678 turistle İngiltere ve 56 bin 697 turistle Hollanda takip etti. İlk 10 sırada yer alan diğer ülkelerden ise Fransa'dan 37 bin 269, İran'dan 33 bin 704, Polonya'dan 33 bin 623, Belçika'dan 26 bin 864, Azerbaycan'dan 19 bin 789, İsviçre'den 19 bin 727 ve Avusturya'dan 11 bin 805 turist İzmir'i ziyaret etti.

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