İZSU’nun 450 milyonluk zam planı! Faturayı yine vatandaş ödeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı üçüncü oturumu Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında toplu ulaşım zammı Cumhur İttifakı'nın ret oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.Yeni tarifeye göre 6,50 TL olan tam biniş ücreti 7,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL'den 2,50 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruştan 2 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL'den 2,54 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 Yaş biniş ücreti ise 5,60 TL'den 6,46'ya çıkarıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, UKOME Genel Kurulu'nda böyle bir karar alınmadığını belirterek tepkisini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin teklifinin orada reddedildiğini hatırlatan Hızal, "Teknik kurul kararı genel kurul kararı değildir. Genel kurul kararını görmezden gelerek, kelime oyunu yaparak önümüze bunu getiriyorsunuz. Büyükşehir daha önce de yapmıştı, şimdi de yapıyor, mahkeme kararını yok sayıyor, İzmirlileri uyutarak İzmirlilerin parasının üstüne çöküyor. Mahkeme zammı iptal etmiş, yürütmeyi durdurma vermiş ve o sürede İzmirlilerin ödediği fazla paraları iade etmesi gerekirken kulağının üzerine yatıyor. Bugün yapılan yine İzmirlileri aldatmaktır. Alınmamış bir kararı alınmış gibi gösterdiler" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri arasında bulunan İZSU, ESHOT'un ardından ek bütçe talebinde bulundu. Belediye meclisinde kabul edilen maddeye göre, İZSU'ya 900 milyon TL'lik ek bütçe verilmiş olacak. Edinilen bilgiye göre İZSU, bu ek bütçenin 450 milyon TL'sini 'hizmet' yani su satışından karşılayacak. Geri kalan 450 milyonluk kalemler ise Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Kanalizasyon Harcamalarında Katılım Payı, Su Tesislerine Katılım Payı gibi gelir kalemler olarak kayıtlara geçirildi. 1 Ocak'ta yüzde 30 ve 1 Temmuz itibari ile de yüzde 15 zam yapan İZSU, ayrıca 'ÜFE' oranında zam modeline geçmiş ve her ay enflasyon oranında fiyat artışına gitmişti. 1 Ocak'ta konutlarda 5,04 TL olan 0-10 metreküp arası suyun 1 metreküpünün bedeli, 10,22 TL'ye yükseldi. Yıl sonuna kadar fiyatlardaki artışın bütçeye yansımasının 450 milyon TL olacağı hesaplanıyor.MERT ALPDÜNDAR