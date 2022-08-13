Konut kiraları düşüşe geçti

Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de İzmir oldu. İzmir'de kira fiyatları yüzde 4 oranında düştü. 2021 Eylül ayından itibaren hızlı yükselişe geçen ve kısa sürede zirveleri gören konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı. Özellikle İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde kiralık ve satılık fiyatlarında düşüş meydana geldi.



NİSAN AYINDA ZİRVE YAPTI

Kiralar nisan ayında Türkiye genelinde yüzde 18.2'lik değişimle zirve yapmıştı. Ancak ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı. İstanbul'un bazı ilçeleri ile Anadolu'da 7 kentte, kiralar yüzde 4 ile 13 oranında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden Antalya'da kiralarda yüzde 7, Burdur'da yüzde 4, Çorum'da yüzde 8, İzmir'de yüzde 4, Mardin'de yüzde 8, Sinop'ta yüzde 13, Yalova'da yüzde 7 düştü.



NORMALE DÖNÜŞ VAR

Ev kiralarındaki düşüşün ağustos başından bu yana İstanbul Kadıköy'de yüzde 10, İzmir Karşıyaka'da yüzde 5, Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yüzde 6 düzeyinde olduğunu belirten Emlak Uzmanı Eser Karaismailoğlu, "Fiyatların özellikle büyük illerimizde biraz daha normalleşeceğini öngörebiliriz" dedi.

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