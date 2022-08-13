Sağlık çalışanlarına ek ödeme yürürlükte

Sağlık çalışanlarına verilen sözlerden biri daha hayata geçti. Sağlık personelinin beklediği ek ödeme yürürlüğe girdi. Özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre sağlık çalışanları 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ek ödemelerin her ayın 15'inde yapılacağını açıkladı.



KAPSAMLI DÜZENLEME

Ek Ödeme Yönetmeliği ile birlikte branş, kademe, derecelere göre personelin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye'de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" ifadesini kullandı. Uzman hekim, öğretim görevlisi ve doçentler 10 bin lira ek ücret alacak. Asistanlar 7 bin 500, pratisyen hekimler de 5 bin liraya yakın ek ücret alacak. Diş hekimleri de aynı düzenlemeden faydalanacak. Pratisyen diş hekimi 5 bin lira, uzman ise 10 bin lira ilave taban ücreti alacak. Düzenlemenin hemşire için 850 liraya, tekniker için de 500- 600 liraya varan yansıması olacak. Yönetmelikle mevcut performans sisteminde de yenilik getirildi. Daha çok çalışan sağlık çalışanının daha fazla ücret alması esasına dayanan düzenlemeye göre, teşvik ücreti taban ücretinden bağımsız olacak. Ücret tutarı hastane, servis, birime göre farklılık gösterecek. Teşvik ücreti 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkabilecek. Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, sağlık personelinin özlük haklarında önemli iyileştirmelerin yapıldığına dikkat çekerek, personelin kaygılarının giderilmiş ve ekonomik açıdan tatminkar hissedecekleri yeni bir dönemin başladığını belirtti.



■ BURCU ŞEN

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